大陸新興連鎖咖啡店瑞幸咖啡2日爆發財務造假事件，大陸證監會3日指出，高度關注上述事件，並對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。將按照國際證券監管合作的相關安排，依法對相關情況進行核查。瑞幸咖啡註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券並在美國那斯達克股票市場上市。

新浪財經報導，1月31日，做空機構渾水（Muddy Waters Research）稱收到一份關於瑞幸咖啡的匿名報告，渾水認為報告內容屬實。而在渾水發布做空報告後，公司股東瑞信，以及公司保薦機構中金公司相繼力挺瑞幸咖啡。

2月4日，中金公司曾公開發表題為「匿名沽空指控缺乏有效證據」的瑞幸咖啡研究報告。報告認為，做空報告研究數據代表性不足，單店觀察天數及相關票據等樣本較小，做空報告對在店消費的包裝產品，適用增值稅稅率理解有誤，以及關於虛增廣告費用與單店盈利的指控較為主觀等三點理由，力挺瑞幸咖啡。

瑞幸咖啡4月2日晚間對外公布，經初步調查，該公司2019年第二季到第四季的總銷售額誇大約人民幣22億元。對此，中金公司回應，「已關注，會密切留意」。

(工商 )