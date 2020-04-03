新冠肺炎疫情在美國也十分嚴峻，美國YouTuber莫彩曦日前因為搬家，一家人特地開車幫忙把東西搬到老公Adam的姊姊家，沒想到Adam姊姊卻在搬完後突然自曝老公生病，今天剛好去做新冠肺炎檢測，這讓全場所有人傻眼，莫彩曦更直言，「真的傻眼又生氣，很難原諒」。

曾在台灣傳教學中文的莫彩曦近日拍了影片直擊美國當地疫情現況，今日她卻突然發文，「請大家幫我們和全世界祈禱」。莫彩曦透露，日前父母犧牲一個周末來幫她和Adam將物品搬到Adam姊姊、姊夫家，不料，搬完後Adam姊卻說，「希望你們也不會和我老公一樣生病」，這讓在場所有人傻眼問，「妳先生生病？怎麼沒有提前說？」接著對方才說，「喔對了今天我老公去做了冠狀病毒檢測…」，隔天Adam姊夫也確診感染新冠肺炎。

美國YouTuber莫彩曦的老公姊夫染疫。（摘自Hailey莫彩曦臉書）

由於莫彩曦的爸爸是醫師，這讓他爸爸2星期無法工作，甚至害得其他醫師要加班，這樣造成醫師人手缺乏。莫彩曦無奈地表示，現在最擔心爸爸和弟弟感染病毒，也很難原諒Adam的姊姊、姊夫，我們最近非常努力防疫，他們卻這樣增加了我全家的風險，為什麼還有這麼多人輕視疫情？

(中時電子報)