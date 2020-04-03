何維健（Derrick）1日推出單曲〈找到你〉，同时宣布已於二月迎娶小3歲老婆、升格人夫，新歌MV今晚（3日）8點在何維健YouTube官方頻道曝光，片頭記錄Derrick下跪求婚過程，感動許多歌迷！何維健近日在新加坡受訪坦言，一個多月來隱瞞婚訊真的很辛苦：「我們去買龍鳳鐲、訂喜餅都被認出，我就拜託對方幫忙隱瞞，沒想到他們非常配合，要謝謝他們。」問他打算何時當爸？何維健笑回：「暫時沒有計劃，可能明年再說。」

由於二月時新加坡及世界各地已陸續爆發新冠肺炎疫情，何維健的海外藝人朋友因此無法出席婚他的婚宴，只能透過視訊送上祝福，除了好友黄靖倫當時因剛好回新加坡演出，恰巧出席何維健夫婦倆的婚宴；黃靖倫幫好友瞞婚一個月，1日總算等到當事人公布喜事，黃靖倫隨即在IG分享婚宴當天的照片，發文：「恭喜何維健結婚啦！絕對不是愚人節的惡作劇，因為我有去，害我要隱瞞好久好久。」

36歲黃靖倫被問到是否仿效好友趕緊成家？他在IG發文笑說：「好的，我趕快去找！你知道的，

何維健二月與老婆登記結婚。（寬宏音樂提供）

我不想輸啊！」隨即被新郎官何維健搞笑吐槽：「你自己放話的，那你自己好好收拾！」另一位好朋友方炯鎵也調皮附和。

(中時 )