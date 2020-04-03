美國新冠肺炎疫情持續惡化，醫護人員急缺個人防護裝備。美國食品及藥物管理局（FDA）2日表示，美方不再阻止從大陸進口KN95口罩，但該款口罩仍未獲FDA認證，意味使用這種口罩的人不會獲法律保障。

香港東網報導，美國醫護人員目前使用N95口罩，而KN95被視為大陸製的N95。FDA起初以品質及真偽問題，沒有向這款口罩核准緊急使用授權（EUA）；疾病管制暨預防中心其後把KN95列為其他已認證口罩的替代品，但是大陸製造的KN95口罩型號未獲得FDA緊急授權。FDA官員表示，如果KN95沒有EUA，進口商或可能要採取適當步驟，認證口罩的真偽。

當天，FDA宣布放寬使用口罩的規定，但沒有點名是否包括KN95。該局在聲明表示最近發出EUA，授權使用指定進口、但未獲國家職業安全衛生研究所批准醫護人員使用的一次性口罩，從而增加具過濾功能的口罩供應。

(中時 )