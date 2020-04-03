第一代老闆娘劉秀月熟練地抓麵糰往鐵板上抹，展開抹潤餅的高超技術。（張毓翎攝）

第二代老闆李勇表示，潤餅餡料如油麵條、高麗菜等均當天現炒，潤餅皮也是手工自製。（張毓翎攝）

嘉義48年潤餅老店 二代媳婦10秒內包完一個

嘉義縣朴子市第二市場「李家潤餅」開業近48年，適逢清明時節，平均一個上午可賣上千個，第二代老闆李勇憶起小時候，父母經常帶著他到市場做生意，因此，他從16歲就開始學做潤餅，20年前他太太吳曉慧嫁過來也跟著學，現在她包一個潤餅花不到10秒的技術，令現場民眾嘖嘖稱奇。

第一代老闆娘劉秀月嘆，以前真的很辛苦，剛開始賣潤餅時，兒子也剛出生，為了賺錢養家，在兒子2歲時，就帶著他到市場做生意，那時一邊揹著他，一邊抹潤餅，現在不僅兒子傳承這份美味，連女兒、媳婦及念高中的孫子都會來幫忙，讓她覺得很欣慰。

只見劉秀月熟練地抓麵糰往鐵板上抹，展開抹潤餅的高超技術，現年71歲的她，被問起何時想退休？她笑說，「直到她手腳都不能動，才會準備退休！」

「李家潤餅」從第一代傳承下來的好滋味，深深擄獲在地民眾的味蕾，李勇表示，潤餅餡料如油麵條、高麗菜等均當天現炒，潤餅皮也是手工自製，他自豪地說，他們的店可是已連續46年通過食品衛生標準，絕對不使用任何非法添加物等。

(中時 )