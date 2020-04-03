港府明日降半旗悼念新冠肺炎逝世同胞 21:052020/04/03 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京政府將於明日為新型冠狀病毒肺炎疫情中逝世同胞舉行悼念儀式。香港特別行政區明日懸掛國旗及區旗的政府機構亦將會下半旗（包含國旗和區旗）誌哀。行政長官林鄭月娥明日早上10時會與立法會主席、行政會議成員及司局長在行政長官辦公室默哀3分鐘。 (中時 ) #行政 #政府 #同胞 #長官 #行政長官 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀光局長官之子染疫風波 黃創夏嘆12字 10:012020/03/30 政治 陳明文300萬不起訴 藍委批碰到高官就轉彎 17:382020/04/01 政治 到左營區行政中心洽公 實名制4／6上路 19:172020/04/01 生活 觀光局員工首發聲 自責害兒受苦 04:102020/04/02 生活新聞 紓困特別預算不應當排除地方政府 04:102020/04/02 時論廣場 美擬限制中國企業 陸外交部：絕不坐視不理 16:282020/04/02 兩岸 美限台積電供華為晶片？ 陸外交部：不會坐視科技霸凌 17:352020/04/02 兩岸 請政府再包機 接滯鄂同胞回家 04:102020/04/03 兩岸要聞 監督政府力道 藍竟不如綠 04:102020/04/03 政治要聞 哀悼疫情罹難者 陸宣布4／4全國降半旗 09:292020/04/03 兩岸 兩岸熱門新聞 美吹噓抗疫捐助 華春瑩反嗆：WHO會費繳了沒？ - 時政 網路泡沫爆裂：瑞幸財務造假 孫正義陷泥淖 - 兩岸 北京通報：一班飛機上最多發現13個確診病例 - 兩岸 - 旺報 美CDC主任：無症狀感染者多達25％ 疫情或持續2年 - 兩岸 諾獎得主：按現在速度 一個月內半數美國人染疫 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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