北京政府將於明日為新型冠狀病毒肺炎疫情中逝世同胞舉行悼念儀式。香港特別行政區明日懸掛國旗及區旗的政府機構亦將會下半旗（包含國旗和區旗）誌哀。行政長官林鄭月娥明日早上10時會與立法會主席、行政會議成員及司局長在行政長官辦公室默哀3分鐘。

(中時 )