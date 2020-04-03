浙江聯手阿里巴巴 推超級工廠計劃 21:152020/04/03 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據浙江省3日消息指出，浙江與大陸電商巨頭阿里巴巴聯合推出，浙江製造「超級工廠」計劃，超級工廠首批選擇寧波、溫州、金華、台州等4個城市，針對包含「浙江製造精品」、浙江製造「品字標」等浙江製造消費類企業，每個城市目標培育100家「超級工廠」。 證券時報報導，此外，雙方將利用淘寶天天特賣、特價APP，以及支付寶等三大聯動引流，「王牌產地」、「工廠直購節」兩大IP集中展示，幫助浙江企業提升綜合競爭力。 (工商 ) #聯合 #超級工廠 #製造 #浙江 #計劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 寧波書記陪習視察 對台淵源深 04:092020/03/31 焦點新聞 聯合再生去年每股淨損2.26元 18:532020/03/31 財經 恩得利未申報108年財報 大略-KY獲展延到4月底申報 20:542020/03/31 財經 陸製造業3月PMI大反彈 4月恐再跌 04:102020/04/01 兩岸要聞 無症狀感染者 浙江祭最嚴隔離28日 04:102020/04/01 兩岸要聞 大陸3月財新製造業PMI回升至50.1 10:372020/04/01 財經 中經院：不管什麼行業 廠商都想知道「何處是底部」 14:052020/04/01 財經 財新3月陸製造業PMI 升破50 04:092020/04/02 焦點新聞 3月PMI微升 未來半年展望急降 04:092020/04/02 財經要聞 陸中小製造業PMI 反彈 04:092020/04/02 全球財經 財經熱門新聞 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 川普驚爆1句 沙俄放下屠刀？油價逆天暴彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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