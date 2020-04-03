據浙江省3日消息指出，浙江與大陸電商巨頭阿里巴巴聯合推出，浙江製造「超級工廠」計劃，超級工廠首批選擇寧波、溫州、金華、台州等4個城市，針對包含「浙江製造精品」、浙江製造「品字標」等浙江製造消費類企業，每個城市目標培育100家「超級工廠」。

證券時報報導，此外，雙方將利用淘寶天天特賣、特價APP，以及支付寶等三大聯動引流，「王牌產地」、「工廠直購節」兩大IP集中展示，幫助浙江企業提升綜合競爭力。

(工商 )

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