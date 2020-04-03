核酸檢測「假陰性」爭議 新冠病毒防疫難題 (YouTube/中天新聞CH52)

新冠肺炎疫情蔓延全球以來，核酸檢測準確性的問題，一直不斷成為話題。不僅在大陸曾出現，假陰性或假陽性的病例，南韓也有一位17歲少年，連續12次檢測都呈現陰性，引發了病毒檢測的爭議，今天的新冠病毒研究室，由當家主播盧秀芳，獨家專訪堅守防疫第一線，對新冠病毒有深入研究的上海復旦大學附屬中山醫院感染病科主任－胡必杰。

盧秀芳提及包括大陸在內幾個疫情比較嚴重的國家都使用核酸檢測，到底試劑準確度如何？胡必杰指出非常重要的一點就是採樣方法，根據研究，從支氣管鏡底下直接到肺裡面病灶部位，採集一些呼吸道標本所檢測出來的靈敏度顯著較高，能降低偽陰性的機率。而一般民眾如果覺得咳得厲害，或者走路走快點就胸悶，或者年齡比較大，也都建議盡早就診。詳細內容請鎖定中天新聞52頻道各節新聞時段，周日上午9時《兩岸中國夢》節目中也有完整的深度報導。

(中時電子報)