就算愛德第3節就因連吞兩次技術犯規遭到驅逐出場，李啟瑋(右手指骨骨折)、施晉堯(右腳踝扭傷)兩名主力也都先後傷退，桃園璞園3日仍以88比79擊退高雄九太，目前8勝3敗，距離下半季龍頭台灣啤酒只剩1場勝差！

為了贏下這場球賽，璞園付出不小代價，愛德、賈西亞兩名洋將幾乎整場比賽都對裁判尺度很有意見，愛德更是飛踢場邊水瓶發洩，卻直到第3節，才因抗議尺度過於激烈，連被裁判吹了兩次技術犯規，直接宣告驅逐出場回到休息室。

李啟瑋第2節不小心右手無名指撞到籃板，只能趕緊由隊友開車送醫照X光，賽後確定手指掌骨骨折，提前整季報銷，至於施晉堯「疑似」遭到九太洋將艾凡斯「埋地雷」，造成右腳踝輕微扭傷，也在末節提前退場治療，璞園連傷兩名大將。

「我只能說幸好我們仍然找到贏球的方法，看到愛德被驅逐出場，李啟瑋與施晉堯也都傷退，這場比賽真的贏得很辛苦，」璞園總教練麥班達說，「賈西亞第4節被對方戳到眼睛，所以無法出席賽後記者會，但我希望他沒有大礙。」

賈西亞攻下璞園最高的21分，外加18籃板、7助攻，艾德13分，陳冠全12分；九太吞下4連敗，也是下半季第11敗(1勝)，繼續位居墊底。

(中時 )