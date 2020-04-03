美國國務院旅遊領事事務局今日在推特發表啟人疑竇的推文，呼籲在海外的美國人儘快回國，不要延後返國日期，「可能很快地所有交通工具將會無法使用。」此一訊息顯示，美國大多數機場可能會在近期停止對外航班往來，滯留國外的美國民眾或因此無法返國。

美國國務院旅遊推特頻道3日發出推文，敦促美國人不要延緩返國日期，近期可能會出現所有交通工具都無法使用的狀況。

這則推文下還附上美國務院領事事務局31日發布的旅遊警示連結，該項警示稱：國務院建議，由於新冠病毒疫情影響遍及全球，美國公民應避免所有的國際旅行活動。在商業航班仍持續運作的國家中，當地的美國公民應立即安排返回美國，除非他們準備無限期地留在國外。

該警示還說，目前國務院正在盡一切努力協助在海外的美國公民返美。隨著新冠病毒疫情的發展，國務院與航空公司合作安排返國航班的運輸能力會變得更為困難，甚至無法使用。最近數周航空公司大幅裁減航班，各國也在未事先通知的情況下關閉機場與邊境關卡。如果您希望回國，應立即安排返國行程，並根據需要聯繫最近的美國大使館或領事館尋求幫助。由於未來可能沒有返回美國的運輸選項，國務院無法保證未來能繼續提供返國援助服務。

(中時電子報)