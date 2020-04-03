據新加坡聯合早報網報導，新加坡政府將從本周日（4月5日）起分發可重複使用的口罩，並不再不鼓勵健康國民戴口罩。

新加坡政府此前只要求身體感到不適的國民戴口罩，以將口罩保留給醫務人員使用。對此，新加坡總理李顯龍3日表示，之前的建議是基於世界衛生組織（WHO）的科學建議與規定。他補充，「新加坡當時沒有出現社區傳染病例，所以不太可能在街上遇到冠病感染者，更不可能被感染。」

李顯龍也表示，新規定也是基於WHO對口罩使用意義的重新審視。WHO在1日表示，將繼續研究使用口罩和收集所有可獲得的相關證據，繼續評估口罩在更廣泛範圍使用的潛在可能，以便在社區一級控制冠病的傳播。

李顯龍指出，新加坡社區中已有未被檢測到的冠病感染者，「雖然數量可能不多」。他也解釋，目前「已有證據顯示感染者沒有出現症狀，也能將病毒傳染給別人……因此政府不再不鼓勵國民戴口罩。」

此外，佩戴口罩也能保護他人，避免有人不知道自己感染病毒，從而傳染給別人。

聯合早報網報導說，新加坡政府從本周日起至下周日（4月12日）也將為所有新加坡家庭分發可重複使用的口罩，將手術口罩留給更需要的醫護人員使用。

李顯龍也提醒，無論戴不戴口罩，更重要的是洗手及與其他人保持安全距離。

新加坡貿工部長陳振聲3日在抗疫跨部門工作小組記者會上指出，新加坡有足夠的口罩供應，過去幾周也已開始在各大超市售賣可重複使用及清洗的口罩。

陳振聲建議新加坡人到戶外人多的地方時一定要戴口罩，回到家後可以清洗和晾乾口罩，隔天重複使用。

(中時 )