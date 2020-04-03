在全球疫情肆虐的情況下，仍然有人只想自己快樂！ 泰國普吉島警方接獲民眾舉報突襲了一個派對，當場查獲14名衣衫不整的男女與毒品。

鏡報報導，由於新冠疫情相當嚴重，泰國普吉府實施了嚴格的宵禁。

不過卻有人仍在宵禁時期大開內衣毒趴，遭因喧鬧讓當地民眾相當生氣，憤而報警，警方到場發現數名女子只穿著內衣褲，查獲了0.94克可卡因和4.04克大麻，派對上的9名外國人和5名泰國人因此被捕。

被捕者包括3名英國男性、1名澳大利亞男性、1名美國男性、1名烏克蘭男性、3名烏克蘭女性和5名泰國女性。他們在4月1日晚上在泰國普吉島舉行派對，無視了宵禁政策。

警方表示：他們將被控違反《皇家緊急狀態法律》，因為他們在一小塊地方聚集人群，並持有毒品。

據悉，因應疫情，泰國普吉島已經採取嚴格的措施來控制疫情，並實行晚上8點到淩晨3點的的宵禁。在4月31日以前，進出該島的陸路和海上旅行都已被禁止。4月10日起，空中航班也將停止，幾乎是封島狀態。

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(中時電子報)