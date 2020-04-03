清明節連假首日，民眾趁機出門「透透氣」，台南井仔腳鹽田吸引眾多人潮。宅神朱學恒看到一張遊客如織的照片，嚇得屁滾尿流。

根據台南市觀光旅遊局統計，井仔腳鹽田連假首日約有近3000人次遊客湧入。朱學恒在臉書表示，怕爆！光這張照片裡面有多少比例的人沒戴口罩，就讓他嚇得屁滾尿流。

網友表示，「我自己是台南人，都不敢出去玩，假日都乖乖宅很久，這些人，唉！」、「開車經過安平，看到安平老街也是很多人沒戴口罩！」、「沒事兒沒事兒～大家等大爆發喔！」、「總覺得我擔心的事，在未來即將要發生了。」、「一堆人連假4天，變成連假18天。」、「台南所有知名小吃店全都大排長龍，花園夜市大爆滿，沒有安全距離，超過6成的年輕人也都不戴口罩。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，民眾需要出門散心調節心情，但若疫情擴大，將連散心的可能都沒有，因此希望民眾配合宣導，保持社交距離或戴上口罩。

台南這一張照片，讓宅神朱學恒嚇得屁滾尿流。圖為台南市北門區的井仔腳鹽田，連假首日約近3000人次造訪。（台南市觀光旅遊局提供／曹婷婷台南傳真）

(中時電子報)