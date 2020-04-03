「口罩實名制2.0」持續進化！萊爾富3日宣布，被日本媒體稱為台灣防疫關鍵推手之一的IT大臣－行政院數位政委唐鳳，清明連假仍未休息，與技術團隊親訪萊爾富北市正忠店親自坐鎮、進行系統封測，只為加緊趕工讓「到超商取口罩兼續訂下一輪」的新功能早日上線！

唐鳳還在自己的Facebook分享到萊爾富，進行取口罩兼續訂下一輪功能的測試影片。唐鳳說，首波將開放讓曾在網路上預購過的民眾，可直接到超商持健保卡，在多媒體事務機台插卡，就能取口罩兼續訂下一輪。

唐鳳表示，此一功能上線後，希望讓更多不會使用網路的長輩，隨時走進超商就能自己操作、或透過超商店員的協助，輕鬆買到口罩，一來可分散排隊群聚風險，二來可分擔藥局藥師們的辛勞。

萊爾富表示，響應政府「口罩實名制2.0」政策，萊爾富主打「安心牌」吸客，包括率各大超商之先，推出使用手機APP就能快速領口罩，並使用包裝機包裝口罩，更加安全衛生。

萊爾富並強調，到萊爾富領口罩除了可享6元礦泉水兌換券、Hi Cafe大熱拿單杯半價兌換券外，還有多項商品優惠券，包括鮮奶、雞精、飲料等最低6折起，兌換及優惠時間皆到5/5止，會員還加送100 Hi點。

(工商 )