繼美國上周初領失業金人數達664.8萬人，再創歷史新高紀錄，兩周累計新增失業人口逼近1000萬人大關，最新數據公布，美國3月份新增非農就業人數減少70.1萬人，也寫下2010年以來首次該數據下滑表現，不過，有消息傳出OPEC+下周一將召開會議，國際油價一度飆漲15%，美期指跌幅收斂。美股周五(3日)開盤小跌127.51點、暫收21,285.93點。

截至台北時間晚間9點50分，道瓊指數下跌61.99點或0.29%、暫收21,351.45點；標普500指數下跌1.28 點或0.051%、暫收2,525.62點；那斯達克指數下跌1.28點或0.051%、暫收2,525.62點。

美國周五公布3月份非農就業報告數據，新增非農就業人數減少70.1萬人，比預期10萬人還要多，也寫下2010年以來首次該數據下滑表現，失業率則是升至4.4%。該數據主要涵蓋3月初就業市場，企業裁員效應導致3月失業率從50年來低點上升至4.4%，創下2017年來新高。由於這份數據僅至3月12日，近2周失業人數，失業率預計在未來幾周持續攀升。

(中時電子報)