男童從5樓墜落 昏迷3天未醒 21:492020/04/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詳細墜落原因待警方進一步釐清。(葉書宏攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區某國小1名國小五年級男童於上月31日下午5時許，不慎從校內5樓墜落至1樓，由於當時已是下課時間，男童被發現時已陷入昏迷，緊急送醫急救，至今已3天仍昏迷不醒，詳細墜落原因待警方進一步釐清。 據悉，男童父母親為該校老師，警方調閱監視器並未發現有可疑人士進入校園，男童被發現時已呈現昏迷，全身多處骨折、臟器撕裂傷，住進加護病房急救，尚未脫離險境。 (中時 ) #男童 #昏迷 #發現 #警方 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 媽媽不在家 4歲男童溜出門找媽碰到女警 12:182020/03/30 社會 母4貼載兒女上學對撞機車 2騎士不治3幼兒傷 14:322020/03/30 社會 植物人昏迷12年清醒 吐這句話媽超後悔 09:172020/03/31 搜奇 「鬼男孩」昏迷13年 絕望媽不堪重負「希望他死」！ 15:182020/03/31 國際 防疫不忘拚治安 警署長慰問宜蘭警方 18:462020/03/31 社會 英國最年輕新冠肺炎死亡案例 13歲男童病房「一個人孤單離世」 09:342020/04/01 國際 街友遭毆5日後亡 警逮2男涉重傷害 12:202020/04/01 社會 泰山小貨車與機車對撞 女騎士急救後不治 10:032020/04/03 社會 砂石車撞休旅車 翻轉180度 12:382020/04/03 社會 男童搭自家沙灘車 疑不慎摔落昏迷送醫 16:262020/04/03 社會 社會熱門新聞 桃園2同住居家檢疫者 陳屍家中 - 社會 一人毀全城 毒王公務員瞞旅史接觸4萬人判刑 - 社會 不畏疫情 年輕男女內衣趴狂歡被突襲 - 社會 喉骨斷四肢折 高雄女桶屍死狀奇慘 - 社會 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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