新北市板橋區某國小1名國小五年級男童於上月31日下午5時許，不慎從校內5樓墜落至1樓，由於當時已是下課時間，男童被發現時已陷入昏迷，緊急送醫急救，至今已3天仍昏迷不醒，詳細墜落原因待警方進一步釐清。

據悉，男童父母親為該校老師，警方調閱監視器並未發現有可疑人士進入校園，男童被發現時已呈現昏迷，全身多處骨折、臟器撕裂傷，住進加護病房急救，尚未脫離險境。

(中時 )