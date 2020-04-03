中央氣象局預報顯示，今天晚上到明(4)日清晨有另一波華南雲雨區東移至臺灣，中部以北及東北部地區有短暫陣雨甚至雷雨發生機率，其他地區降雨較為零星，明天上午過後降雨較為緩和，剩下北部、東半部地區及中南部山區還有些局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。不過周日(5)清明收假水氣充足，需慎防局部性大雨。

天氣風險管理公司氣象達人彭啟明表示，清明假期天氣呈現「雨紛紛」的狀態，中部以北及東半部地區降雨較為明顯，周末六日預計還有1-2波鋒面接近，加上受華南雲系東移連續影響，降雨時間預計會拉長到下周三(8)，局部地區向北部及東半部雨勢較大，下周四(9)天氣才會逐漸轉晴，提醒民眾要多加留意。

彭啟明指出，溫度方面，隨著東北季風增強，明天北部約19-22度，低溫約16度，中南部白天高溫26-28度，低溫約17度，各地溫差大，民眾得多留意自身保暖。

明天清晨之前在馬祖、金門有局部低雲或霧影響能見度，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸並有突發性大浪發生的潛勢，前往海邊活動請注意安全。

(中時 )