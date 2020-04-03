對美國務卿蓬佩奧指稱美國對世界衛生組織(WHO)抗疫捐助遠遠超過中國一事，大陸外交部發言人華春瑩回應稱，中國對此沒有任何攀比的想法，到目前美國承諾要向中國等一些國家提供的抗疫援助卻「一個子兒都沒見到」，這批物資中國已經不需要了，現在不知在何方？還有，「美國欠聯合國與世衛組織的會費繳了嗎？」

大陸外交部4月3日的記者會上，有媒體提問稱：美國國務卿蓬佩奧日前在國務院記者會上說，美國對世衛組織抗擊疫情的捐助數額遠遠超過中國。中方對此有何評論？

華春瑩答稱：這個問題前幾天有記者問到過，我已經答過了。我當時覺得蓬佩奧先生把美國對世衛組織的捐助從1948年算起很有意思。他說美國對抗擊疫情國際援助遠遠超過中國，其實我們沒有任何攀比的想法。美方援助到底怎麼樣，我也不瞭解，但我看到有報導說，美方把一些擬向其他國家抗擊疫情提供的援助在半路上追討回去了，不知道這是真是假？

華春瑩說：就中國而言，之前我的同事也介紹過，蓬佩奧國務卿和美方曾經宣佈，美政府要向中國等一些國家提供1億美元抗疫援助，但是我們一個子兒都沒有見到。另外美國國際開發署說要向中國提供抗疫援助，一直「只聽樓梯響，不見人下來」。直到3月11日，美方告訴中方物資準備得差不多了，但是鑒於那個時候疫情已經發生變化，中方告訴美方，中方已不再需要，請他們把這筆物資捐給那些更有需要的國家。，不知道這筆物資後來下落如何？

華春瑩還說，美國一些地方和企業在中方疫情形勢最困難時向中方伸出了援手。現在美國國內疫情非常嚴重，中國很多企業和地方也都在紛紛向美國人民伸出援助之手，提供力所能及的幫助。中美兩國人民在互相同情、相互支持，共同抗擊疫情。

她最後對美國反將一軍說，「我有一個問題，美國欠聯合國和世衛組織的會費不知道交清了沒有？」

(中時電子報)