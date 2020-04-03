一場新冠肺炎疫情改變很多人的官運，除了中央疫情指揮中心總指揮陳時中當紅外，搞出「口罩國家隊」的經濟部長沈榮津也是當紅炸子雞，內部還用「經濟陳時中」替他宣傳。熟悉政情人士表示，沈幾已確定520改組可獲「留任」，至於先前傳出有機會高升副院長，出於接任人選難尋與沈定位問題，機率已很小。

這位熟悉政情人士指出，疫情當前，後續還有紓困計畫要執行，此時「不宜換將」。520內閣總辭，應該就只會有小幅改組，像是移送警政署長陳家欽的內政部長徐國勇可能去職，其餘變動將非常小。苦幹實幹的沈榮津，可說是留任第一優先人選。

疫情發生後，人稱「台灣牛」的沈榮津短短時間CALL來工具機業者，1個月做出60台國家口罩機台，後續又弄出32台，讓國內口罩日產能衝1300萬片。其間他緊盯所有作業，甚至還在工廠監工到晚上10點多。最終在上個月60機台驗收當天，獲得總統蔡英文當場讚譽，稱沈為「有史以來最受產業界肯定的部長」，嘉勉肯定之情溢於言表。

不過沈榮津過於專注口罩，彷彿經濟部沒有其他事務要盯，也有人開始批評他把經濟部長幹成了「口罩部長」，立委也多所質疑。可能有聽到這些聲音，沈榮津開始調整主軸，民眾開始搶衛生紙後，他緊急找衛生紙、泡麵廠商「喝咖啡」，還拍影片宣傳一卷衛生紙「七卡臣300年」，以圖穩定民心。

經濟部官員說，疫情發生後，部長可說每日早晚各開一次會，緊盯口罩機台與物資，把各單位都操慘了。等口罩生產穩定後，開始全力放在紓困上，雖然沒有每天，但仍是周一、三、五晚上召集相關單位討論紓困會議，常忙到8、9點下班，只去官邸附近的大安森林公園快走，就回家睡覺。隔天7點半到部內，繼續一場會一場會開。「可說生活只有工作，都快70歲了，還這麼賣命。」

至於先前傳出沈榮津有機會高升行政院副院長，熟悉政情人士認為機率不高，主要是經濟部長現在需有人看守，沈雖無「高瞻遠矚」能力，但至少熟悉產業，他走誰來接部長位置會是問題，目前3個次長看來都不是合適人選。至於政委龔明鑫與沈榮津互調雖不是沒機會，但可能性不高。

這位人士分析，沈榮津不是聰明絕頂那型，也沒徐國勇那種表達能力，但他走「勤能補拙」路線、個性屬「使命必達」，會給上面「感心」的感覺，這是他的優勢。但他的弱點也很清楚，去做政委或副院長，要做較高層次的思考與整合，並不適合他。

(中時 )