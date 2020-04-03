身高193公分、在2018年助法國贏得世足賽冠軍的中鋒吉魯（Olivier Giroud），竟然被譏笑是「卡丁車」？沒辦法，當已經5年未獲法國隊徵召的皇馬明星前鋒本澤馬（Karim Benzema）談到競爭者吉魯，難免讓外界見縫插針。

本澤馬在IG上被問到怎麼比較自己與吉魯時，表示「你不能把一輛F1賽車和一台卡丁車混淆了」。本澤馬說：「我是輛F1賽車，而他在國家隊有發揮作用，靠他做苦工，格里茲曼（Antoine Griezmann）和姆巴佩（Kylian Mbappe）才有更多表現機會。但大家喜歡看他的球賽嗎？我不知道。」

本澤馬無疑是世界上最頂尖的前鋒之一，但他在2015年捲入性醜聞勒索錄影帶爭議後，就被國家隊教頭德尚（Didier Deschamps）棄用。最終是吉魯頂上本澤馬的先發中鋒位置，並助法國在俄羅斯世足賽舉起大力神盃。

本澤馬身手全面，吉魯則有支點型前鋒的功能性。對於自己又被拿來跟本澤馬比較，吉魯則是幽默的回嗆，「我是卡丁車？就算是，也是一輛世界冠軍卡丁車。」

法國明星前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）也公開捍衛吉魯，「這件事我不想說太多，徒增困擾，但我喜歡吉魯，他是個好球員而且幫助我們贏得世界盃，這是人生中非常重要的成就。」

在格里茲曼說話後，本澤馬進一步解釋他的意思，「對於吉魯，大家都不記得我說他的優點，特別是他帶給法國隊的貢獻，只記得『我是F1、他是卡丁車』這句。」本澤馬說：「老實說，我只是說出我的看法，如此而已。」

(中時 )