立委葉毓蘭在臉書指責我國對外捐贈1000片口罩，除了痛批「請政府不要拿口罩去當凱子外交」之外，並要求政府應捐給友邦教庭。外交部今（3）日澄清表示，這次人道協助口罩的對象涵蓋我國所有的友邦，其中當然包括教廷，「某特定國會議員」「發表不符事實的言論，實有負立法委員的崇高地位。」葉毓蘭則反嗆，未來將針對外交部的預算「仔細審查」「提出質疑」。

外交部發言人歐江安表示，已在1日已對外說明捐助口罩的對象，其中當然包括教廷，而且雖然教廷本身人口不多，但考量教廷所屬在義大利各地的教會、差會、修院等神職人員眾多，所以提供的口罩數量將遠超過教廷人口，當然也將提供給呂若瑟神父所屬的義大利靈醫會及其他神職人員，屆時將透過我國駐教廷大使館進行分送。

立委葉毓蘭在臉書指出，將盡責仔細審查外交部的預算，並提出質疑。（圖／截自葉毓蘭臉書粉專）

外交部指出，日前已就捐助口罩事宜，向教廷駐台大使館及呂神父辦公室詳細說明，也獲得對方瞭解與感謝，政府目前正積極與歐盟及相關歐洲國家合作，積極規劃將口罩送往歐洲及教廷，至於其它不在出口管制範圍的醫療物資，外交部也已經備妥，將先航空寄送給駐館，轉交包括呂神父義大利家鄉在內的神職人員。

外交部指出，我國政府與人員均感念天主教會及其神職人員長期在台灣奉獻服務，義大利在北次新冠肺炎疫情中受傷嚴重，外交部已與教廷駐台大使館合作，臺灣天主教團體所募集的醫療物資送往義大利救急。外交部重申，我國政府在不影響國內防疫準備的前提下，基於人道考量，進行捐贈口罩的國際援助行動。

外交部強調，健康議題不應有政治考量，台灣人民的愛心也不應被扭曲，並特別指出，國會議員在應先瞭解事實，再發表言論批評政府，否則「發表不符事實的言論，實有負立法委員的崇高地位。」

對此，葉毓蘭在臉書反嗆說，外交部為了攻擊她，因而講了很多從來沒有公開過、也沒有在立院報告過的細節。她更意有所指地說，也「會記取歐江安發言人的指教，未來會先請外交部來做詳細報告內容後，仔細審查他們的預算，再提出質疑，以善盡國會議員的職責。」

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(中時電子報)