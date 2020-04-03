基隆搭乘大眾運輸工具及公車將全面實行戴口罩，而首2天為勸導期，自6日起強制實施。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆搭乘大眾運輸工具及公車將全面實行戴口罩，而首2天為勸導期，自6日起強制實施。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆搭乘大眾運輸工具及公車將全面實行戴口罩，而首2天為勸導期，自6日起強制實施。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆搭乘大眾運輸工具及公車將全面實行戴口罩，而首2天為勸導期，自6日起強制實施。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

為因應新冠肺炎疫情擴散，中央宣布自1日起，所有大眾運輸系統、公路系統服務，全面都要量測體溫，連續量測2次額溫達37.5℃的旅客，將勸導返家休息，基隆市長林右昌也於3日傍晚宣布，將提高全市的防疫標準，並推動搭乘市公車「強制戴口罩」，自4日起至5日止設定兩天為勸導期，而6日開始將強制實施。

林右昌表示，因配合中央流行疫情指揮中心宣布搭乘大眾運輸工具應全面佩戴口罩，即日起基隆也將提高防疫標準，推動搭乘市公車強制戴口罩，他說，首兩日設定為勸導期，會請公車處張貼公告先進行宣導與規勸，6日開始將強制實施，若民眾未戴口罩，則不得搭乘市公車與客運，請民眾務必遵守規定，保護自己，更也要保護他人健康。

林右昌強調，雖然基隆疫情相對穩定許多，並考量這幾天是連續假期，如果直接實施將造成許多民眾來不及應變，因此市府決定從連假後上班的第一天開始強制實施，讓民眾做好準備，他說，民眾佩戴的口罩任何形式皆可均可，不限制外科用口罩，他也呼籲民眾乘車時盡量不要交談，並盡可能保持適當社交距離。

(中時 )