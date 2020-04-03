中共中央機關報《人民日報》3日晚間發表評論員文章：〈不忘一國兩制初心 切實維護基本法權威》一一紀念《香港基本法》頒布30周年〉。強調必須始終堅定「一國兩制」制度自信，從創造性構想變成生動現實，已經取得舉世公認的成功，展示了大陸國家制度和治理體系的顯著優勢。

文章稱，1990年4月4日，大陸第七屆全國人大第三次會議審議並通過《香港特別行政區基本法》，這是「一國兩制」方針由構想變為現實進程中里程碑式事件。

習近平總書記指出，《香港基本法》是根據《憲法》制定的基本法律，規定了在香港實行的制度和政策，是一國兩制方針的法律化、制度化，為一國兩制在香港的實踐提供了法律保障。」

評論稱，「一國兩制」的提出首先是為了實現和維護國家統一，這是初心和本源。牢固樹立國家觀念是《香港基本法》實施的核心要求，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是特別行政區的憲制責任。

香港特別行政區應當切實履行《基本法》關於立法維護國家安全的憲制性責任，堅決防範、制止和懲治任何危害國家統一的行為和活動，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，真正擔負起維護國家主權、安全和發展利益的責任，維護特別行政區的長治久安。

文章指，必須準確把握「一國」與「兩制」的關係，守牢「一國」底線，釐清「兩制」邊界，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為。「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。

在「一國兩制」下，中共中央對香港特別行政區擁有全面管治權，香港的高度自治源自中央授權，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和《香港基本法》權威、利用香港對大陸進行滲透破壞的活動，都是對「一國兩制」底線的觸碰，都是絕不能允許的。

文章強調，必須堅定不移地貫徹執行《基本法》，堅決維護《憲法》和《基本法》權威地位。《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎。香港特別行政區的一切行政、立法、司法行為都必須符合《憲法》和《基本法》，以《憲法》和《基本法》的規定作為最高準則。全社會都應該自覺尊崇《憲法》和《基本法》、遵守《憲法》和《基本法》的規定、維護《憲法》和《基本法》的權威。

文章說，「一國兩制」作為一項前無古人的政治實踐，遇到一些新情況、新問題、新挑戰在所難免，也凸顯了完善「一國兩制」制度體系的必要性和迫切性。

大陸中央和特區都有責任在全面檢視《憲法》和《基本法》實施情況基礎上，進一步完善相關制度和機制，這不僅符合政治制度發展的一般規律，也有助於「一國兩制」行穩致遠。

文章總結，香港的命運同大陸的命運始終緊密相聯。「一國兩制」是香港最大優勢所在，《香港基本法》為香港的發展開闢了廣闊空間。中央堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的決心堅定不移，不會變、不動搖。不忘初心，堅持「一國」之本，善用「兩制」之利，香港一定能在參與、融入國家進步和民族復興的偉大進程中譜寫更美華章。

(中時 )