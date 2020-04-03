32歲劉書宏出道12年，曾以《科學偵探團》入圍第50屆金鐘兒童少年節目主持人獎，近年他在《女力報到》也有亮眼的表現。他透過經紀人轉述，新冠肺炎疫情升溫，有一支廣告邀約原訂在3月初拍攝，「在2月底就取消，決定要延後拍攝了，是一個蠻大的損失。」倒是去年底替大陸拍了一齣網路電影《打Call天團》，本來未敲定何時播出，沒想到疫情爆發後，「製作方馬上請我在台灣先錄音、補音，導演表示可能會提早在平台播映，算是非常時期的小幸運吧！」

他向來都有運動健身的習慣，在《女力報到》的戲份也告一段落，「趁工作空檔積極去運動，把身材找回來。」他表示朋友是健身教練，自己都找熟悉的人採取1對1運動訓練，住的社區大樓也有附設的健身中心，「因此運動的地方算很固定，比較不會趴趴走。」

劉書宏的家族從事餐飲業，他自幼便習得好廚藝，父輩兄弟分家後，父母親成立自創品牌「面鮮到」餐廳，去年合約到期後，改以中央廚房形式在網路行銷。他表示現階段以演藝工作為主，偶爾會回家分擔工作，「聽哥哥反應是說網路訂單從2月分開始變多，沒實際算過成長幅度多大，現在訂單多了，也沒有額外聘請人手。」

(中時 )