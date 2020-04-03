標準普爾全球評級今（3）日表示，被新冠病毒重擊的日本，主權評等可以穩住長期A+、短期A-1的等級，評等展望也仍維持「正向」。

此項消息，應該是被壞事纏身的日本，近來最好的消息。然而，從該機構的分析也可以聞到，早就對日本的可能各項表現，拉到很低的評估水準。再壞，也就是這樣了，尤其日本政府財政非常薄弱，人口老齡化，通膨率持續低迷，一直是未解之題。

標普全球評級主權辦公室指出，儘管新冠疫情使得日本的財政穩定進程受挫，但隨著經濟復甦，估計未來一到兩年內，一切可望重回正軌，政府債務占GDP比重將恢復穩定、或進一步改善，因此反映在評等展望的「正向」上。

標普分析團隊指出，此波疫情帶來的經濟影響，並沒有比先前預估的情況更為惡化。標普早已預估，日本在接下來兩到三年期間的經濟狀況，將顯著惡化，日本政府債務占GDP比重，也會繼續從很高的水平愈來愈上升，一旦真的財政爆表，頂多把信評展望重新調整為「穩定」。

日本握有長期A+的主權評等，標普分析，有四大因素：1、日本國家的特殊外部地位，2、繁榮和多樣化的經濟，3、政治穩定，4、儲蓄豐富的金融體系。這些因素也有助於日元穩坐全球儲備貨幣的身份。

(工商 )