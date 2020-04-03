美國總統川普2日透露產油國可望減產後，石油輸出國家組織（OPEC）官員次日便表示，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的產油國，將於6日召開視訊會議討論減產，至少每日減產600萬桶，並有意邀請美國同業一起開會。消息一出，激勵油價續漲。

美國西德州5月期油3日盤中大漲5％，報每桶26.59美元，倫敦布蘭特6月期油盤中勁升9％，至每桶32.63美元，重回30美元價位。不過兩項油品2020年迄今仍大跌逾50％。

川普2日透露沙國和俄國可望減產千萬桶石油後，帶動油價一飛沖天。美國指標期油與布蘭特期油2日收盤躥升25％與21％，分別寫下1983年與1988年以來最大單日漲幅。

川普與美國石油業者3日將於白宮會面，美方的討論結果將影響以沙國為首的OPEC，以及由俄國領導的10個產油國的減產行動。

OPEC官員表示，除非美國石油業者先釋出願意減產的訊息，不然沙國和俄國將不會減產。不過官員亦指出，因為美國的反托拉斯法，美國業者聯合減產的難度更高。

OPEC官員指出，OPEC與俄羅斯等產油國，將於6日透過視訊會議討論減產，至少每日減產600萬桶。產油國也考慮邀請德州和加拿大的石油公司與會。北美石油業者已經多年不曾出席OPEC的會議。

川普2日在推特表示，他與沙國王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）通話後，他希望沙國與俄國能終止油價大戰。川普預期沙國與俄國的減產幅度為1,000萬桶，最高可能達到1,500萬桶。如果減產成真，對石油和天然氣產業將是一大利多。川普表示沙爾曼曾與普丁通話，但俄國發言人否認這項消息。

(工商 )