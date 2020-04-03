有民眾在推特上傳影片指出，西班牙人在大街上下跪懺悔，祈求疫情早日結束。（取自推特）

西班牙衛生部3日公布最新數據顯示，過去24小時，該國新冠肺炎確診病例新增7,472例，累計達11,7710例，首次超過義大利，高居全球第二，僅次於美國。

另外，新增死亡病例932例，累計死亡人數已破萬，達10,935人，亦高居全球第二。這也是每日新增死亡人數連續2天超過900人。

而有網友在Twitter上傳影片指出，西班牙民眾不分宗教，在街上下跪向神懺悔，祈求疫情盡快結束。

西班牙廣播電視台30日才報導，西班牙衛生部衛生警報和緊急情況協調中心副主任報告稱，該國高達12298名醫護人員的新冠病毒檢測呈陽性，目前85%-90%的人在家隔離。

西班牙馬德里地區30日正式禁止舉行喪禮，土葬及火葬等儀式的出席人數也不能多於3人，很多病逝者的棺木只能由身穿保護衣的工作人員運送。

總統蔡英文1日宣布將捐一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。外交部表示，受捐贈口罩的國家也包含西班牙。

(中時電子報)