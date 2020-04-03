新冠肺炎疫情重創荷蘭，為免病毒擴散，政府宣布，長照中心暫時禁止訪客探視，但小鎮多德雷赫特（Dordrecht）的一家長照中心不希望院內長期住戶或病患沒染上病毒，反被孤獨擊垮。所以在大樓前貼心地放了一台起重機，讓親人站在上面，升到一定的高度後，與老邁的父母隔空面對面交談。

#Dutch nursing home lifts up relatives with crane so they can greet loved ones amid lockdown#Netherlands #Dordrecht pic.twitter.com/E4sMTsai7F — Ruptly (@Ruptly) April 3, 2020

葛雷格（Cor de Graag）的母親住在這間長照中心。他說：「我母親住在這間安養院，而今已經封城2周，起重機提供了很棒的機會，讓我可以和母親見面。雖然無法擁抱，但我們距離夠近，而且可以說話，這和講電話不一樣。我覺得太棒了，沒想到還有這種可能。」

安養院的經理葛羅恩（Johan Groen）表示，自從政府宣布所有老人照護中心與長照中心暫停訪客探視後，「這些脆弱的老人很需要和家人保持聯繫，看到親人的臉龐與表情。」因此想出租用起重機的點子，讓老人得到一些溫情的慰藉，家人也能放心。

(中時 )