雖然美國海軍羅斯福號航空母艦 (USS Theodore Roosevelt,CVN 71)的艦長克勞齊上校(Capt. Brett Crozier)被上層革職，但是他顯然是個深得官兵愛戴的好長官。水兵們主動為他舉辦歡送會，克勞齊在不見斷的歡呼與掌聲當中，頗風光的離開羅斯福號。

星條旗報(Star &Stripes)報導，羅斯福號出現不斷增加的新冠病毒感染患者，克勞齊決定向外告知艦上的情況，並向媒體洩露了消息，美國海軍因此解除了他的指揮權。

然而，許多官兵認為艦長此舉是為了艦上人員著想才下的決定，他們感謝艦長，自發的舉行歡送會，數百人在船上機庫甲板上的聚會中合影，在社交網路發表的多個視中，許多人高呼克勞齊上校的名字。

「克勞齊艦長!」「克勞齊艦長!」「克勞齊艦長!」這樣的呼聲沒有中斷。

克勞齊向人群揮手致意，然後獨自轉向走下舷梯，走下軍艦，再回頭與艦上官兵敬禮。

美國海軍高層開除克勞齊的主要原因是，他將艦上的信息洩露給舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），並於週二刊出。

這封信提到，疫情可能殺死水手們，並說：「如果我們現在不採取行動，我們將無法妥善照顧這些國家最重要的資產-水手。」

現在羅斯福號已停靠於關島，原本目的地不是這裡，是在爆發了疫情之後，緊急選擇相對人數較少的關島。克勞齊在信中希望所有船員都能撤離，以減緩疫情的蔓延。

美國海軍已經將大約1000名水手撤出羅斯福號，並計畫在周五之前再撤離2700名。

在克羅齊被通知遭到解職的幾個小時內，網上大多數的聲浪是的強烈反對這項決定，有6.7萬人在Change.org網站上聯署請願書，希望他能夠復職。

在Reddit社交媒體網站上，也有許多圖片表達了對克羅齊艦長的支持，以及對海軍高層官員的不信任。

(中時電子報)