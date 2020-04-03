安心亞(右)祈求上天幫助宋柏緯。（歐銻銻娛樂提供）

安心亞劇中想跟宋柏緯結婚。（歐銻銻娛樂提供）

安心亞與宋柏緯合唱的情歌〈低頭戰〉近日上線，該曲也是《墜愛》插曲，兩人無論在MV或戲裡都賣力放閃。拍攝一場她主動求婚宋柏緯的戲碼時，安心亞見到純白婚紗竟然少女心大發，趁空檔拉著宋柏緯與婚紗狂拍合照，閃瞎現場眾人；此外，適逢清明連假是民眾思念離世親友的節日，宋柏緯分享自己曾看過一個用「彼岸花」約定來世再見的浪漫案例，與《墜愛》的故事主軸不謀而合。

《墜愛》劇中，安心亞、宋柏緯感情發展神速，集集都有超閃吻戲，宋柏緯的主動攻勢徹底融化一大票女性觀眾的心。拍戲時他對安心亞也特別照顧，常關心女方的身心狀態，有回在鬧區街頭長時間站著拍攝，他不斷問女方：「待會兒還有工作嗎？」安心亞沒出聲，點頭並露出甜笑，兩人就這樣用眼神交流長達5秒，好交情羨煞眾人。

宋柏緯劇中因月老身份得回天上，兩人面臨分離考驗，但安心亞仍想把握相處的每一分一秒，她在婚紗店前徘徊，甚至主動向男方求婚。拍攝當天，安心亞迷上現場一件絕美蕾絲低胸婚紗，拉著宋柏緯在展示櫥窗前玩起360度自拍，嘴邊碎唸著：「這樣好看嗎？」一度拍到忘記時間，事後還跟工作人員開心分享。

近期《墜愛》中的「三生石」、「舀水使者」皆引發討論，而劇中「彼岸花」也具有特殊涵義，讓宋柏緯意外想起一個深刻的離別故事。他分享：「我之前看一個日本網友的網誌，她說撿了貓養了十幾年，這隻貓咪過世之後，她把牠葬在家裡後院一塊地裡，每年都去看她，不知道第三年還是第四年那土裡開了一朵花，她很好奇去查那朵花是什麼，發現那朵花叫『彼岸花』，花語是『期待有一天再相見』。」正如劇中他想給安心亞的承諾，宋柏緯透露感人巧合也讓他在演出此劇時更有共鳴。

(中時 )