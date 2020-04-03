新冠肺炎疫情不僅讓美國總統川普灰頭土臉，也讓他的資產大幅縮水。根據《富比世》雜誌報導，川普淨資產3月初原本還有31億美元，但到了3月18日已縮水至21億美元，短短3周銳減10億美元。

川普集團旗下有500多家公司，資產遍佈20多國。川普當選總統後事業交由兩個兒子打理，只會跟他報告整體營收，不談細節。

川普帝國的核心是房地產事業。富比世指出，由於房地產類股大跌，這部份事業的淨值從19億美元銳減到12億美元。而高爾夫俱樂部的資產從2.71億美元縮水至2.17億美元。

(中時 )