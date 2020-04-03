疫情害的 川普資產短短3周銳減10億美元 23:542020/04/03 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情不僅讓美國總統川普灰頭土臉，也讓他的資產大幅縮水。根據《富比世》雜誌報導，川普淨資產3月初原本還有31億美元，但到了3月18日已縮水至21億美元，短短3周銳減10億美元。 川普集團旗下有500多家公司，資產遍佈20多國。川普當選總統後事業交由兩個兒子打理，只會跟他報告整體營收，不談細節。 川普帝國的核心是房地產事業。富比世指出，由於房地產類股大跌，這部份事業的淨值從19億美元銳減到12億美元。而高爾夫俱樂部的資產從2.71億美元縮水至2.17億美元。 (中時 ) #川普 #資產 #美元 #銳減 #縮水 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒想到！要美維安 梅根得看他臉色 00:012020/03/30 國際 隔離紐約…州長槓川普 總統讓步 04:102020/03/30 國際大事 疫情竟使川普民調創新高 趙少康曝關鍵原因 10:252020/03/30 政治 西港糖鐵再啟審查仍不列冊追蹤 15:452020/03/30 生活 警惕川普製造台海危機 04:102020/03/31 論壇廣場 川普稱死亡數10萬內 就算不錯 04:102020/03/31 國際大事 國民黨睡著了嗎 04:102020/03/31 時論廣場 美醫療人員如待宰羔羊…醫療器材鬧荒 川普這決策被揪出來 16:452020/03/31 國際 永遠的外國人：疫情帶來的種族仇恨刺痛美國亞裔領袖 22:202020/03/31 國際 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ 23:102020/03/31 兩岸 國際熱門新聞 封國前兆？美國務院發推文：美國人快回來！ - 國際 強森燒不止 繼續隔離ing - 國際 新加坡不再盲從WHO 將分發可重複使用口罩 - 國際 疫情惡化 美不再禁止陸製KN95口罩進口 - 國際 西班牙疫情嚴峻 民眾大街下跪懺悔 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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