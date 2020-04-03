民進黨前主席施明德表示，他的女兒笳笳居家隔離到今天正好滿十四天。有一次警察跑來，要她走出大門口，好讓他們拍照存証。警察戴著口罩站在大門外，儘可能地後退拍完照，立即迫不急待地跑走。讓他想起戒嚴時期第一次出獄時，自己的親戚，看到他都避之唯恐不及一樣。

施明德3日在臉書貼文說，笳笳從史丹福大學宣布停課，學生必須在四天內離校，她就包裹著自己匆匆回到台灣，居家隔離到今天正好滿十四天。

在這十四天當中，她一個人被徹底囚禁在二樓一間連通衛浴的小角落中，一步都沒有踏出那塊被兩張長書架隔開，還用落地長塑膠布封起來的空間。送食物時都像監牢一樣，掀開一個小洞，放進去。然後才打電話叫她開房門出來拿。

只有一次警察跑來，要她走出大門口，好讓他們拍照存証。她才不得已，走出「牢房」，讓也膽戰心驚的警察戴著口罩站在大門外，他們還儘可能地後退拍完照，立即迫不急待地跑走。他慘笑著說：「她就像我第一次出獄時，戒嚴時代的台灣人，包括自己的親戚，看到我這個政治犯都避之唯恐不及一樣⋯⋯。」

施明德希望，社會不要用歧視的眼光看被隔離者，將心比心。

施明德表示，好不容易，十四天法定「刑期」屆滿，防疫人員通知她可以外出了。他很期待父女終於可以共進晚餐了。但是，「笳笳已決定要再自動延長隔離時間為三十天！」「因為爸爸是高危險群！」「爸爸坐牢超過二十五年，女兒自囚三十天算什麼？」

(中時電子報)