日前新北市議員唐慧琳罹患胰臟癌3期，卻因為癌症治療費用高達新台幣上百萬元，再加上家中仍有孩子正在求學，而有心生放棄治療的念頭。小花平台提醒你，當遇到像是癌症這類重大疾病時，最重要的就是要有足夠的本錢來面對漫長的療程，那麼，以現行的癌症治療方式來說，到底要怎麼聰明購買防癌險？

只要做好保險規劃，即便罹癌也無須擔心錢！

小花平台保險顧問梁鴻毅表示，今天醫療科技日新月異，許多癌症治療方式都會採用新一代標靶藥物來治療，只是一個月動輒5至20萬元左右的花費「不是每個人都花得起！」甚至一個療程少則數十萬元、多則上百萬元，更是超乎一般人想像的數字，「如果單靠以前投保的防癌險，絕對來不及支付，以至有許多病患和家屬因為龐大的經濟壓力，最後紛紛放棄了治療。」

梁鴻毅進一步指出，今天罹患癌症已不像過去一樣是「絕症」，其實還是有可以積極治療的機會，關鍵在於是否有足夠的經濟能力，同時在治療時不僅只有醫療花費，其他像是家人的照顧費用、薪資損失，都會對家庭經濟造成一定的衝擊。

針對這些令人煩惱的問題，梁鴻毅說明，目前國內各家保險公司都有推出一次性給付防癌險與重大傷病險，一經罹癌確診且符合理賠標準，立即給付一筆理賠金讓保戶自行運用；換句話說，最理想的抗癌規劃是用一次給付型癌症險與重大傷病險輔以實支實付型醫療險，「這樣不論短期住院或是要長期抗戰可以兩者兼備，只要做好保險規劃，萬一不幸罹癌時，也不用再擔心錢要從哪裡來了！」

(中時電子報)