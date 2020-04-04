小編平時有記帳的習慣，這個月結算收支明細，發現比預期的剩餘金額少了許多，仔細查看原來是上個月喝太多手搖杯了，又特別喜歡喝珍珠奶茶……，以大台北地區的消費來看，一杯中杯珍珠奶茶40元左右，每天喝一杯、扣掉周休二日不計，一個月下來就是880元，或許對許多人來說，這880元不痛不癢，如果細算下來，一整年就要花費10,560元，看到這個數字還真的有點嚇一跳，當下小編心想這筆錢其實可以用在許多用途上，光是加值悠遊卡就可加上好幾回了……，因此也下定決心，從下個月開始，努力戒掉自認為的「小確幸」，看看自己的存款數字能否因此慢慢增加？你呢，是否也跟小編一樣，仍緊抓著生活中的「小確幸」？本周小花平台從知名的「拿鐵因子」（Latte Factor）理論，帶你找出可能讓你變窮的超級兇手！

每天少喝一杯珍珠奶茶、一年可省下萬餘元……

所謂的「拿鐵因子」，是由美國知名暢銷書作家、財務金融顧問大衛．巴哈（David Bach）提出，源自於一個小故事：有一對夫妻每天早上一定要喝一杯拿鐵咖啡，原本看似很小的花費，30年累積下來的「小確幸」花費竟高達70萬元；後來延伸成為一個理財名詞，意指生活中的「非必要開銷」，套用小編很愛的珍珠奶茶也是一樣，同理可證。

根據大衛．巴哈提出「拿鐵因子」的主張論點，有一個很重要的關鍵條件就是「時間」，不僅要找出個人生活中的「拿鐵因子」是什麼？且愈快愈好，有就是盡快發現自己的花錢「漏洞」在哪裡？包括花錢喝咖啡、喝珍珠奶茶……等誘因在內，想要把荷包裡的錢好好留住，就要避免這些生活中的「小確幸」可能讓你的錢不知不覺的溜走了。

以下提出國內理財專家歸納出3個最容易陷入迷思的花錢陷阱，看看自己中了幾個：

陷阱1、「沒有記帳習慣」，一方面覺得懶也嫌麻煩……

根據小編的觀察，許多人不喜歡記帳，是因為覺得記帳從記「流水帳」開始太繁瑣，每每記帳一陣子之後就半途而廢，後來乾脆把記帳本丟在一旁再也不理……；其實以小編的例子來說，也是因為有記帳才能找出自己的花錢漏洞，如果說記帳完全沒用也過於偏頗了，至少可以條列出自己的收入、支出狀況，「畢竟不是每個人的記憶力都是那麼好的！」

不想記流水帳，就要懂得聰明記帳！國內有理財專家就建議，將個人日常支出分為「固定支出」和「浮動支出」兩種，其中的「固定支出」屬於日常生活中不太可能刪減的必要性支出，諸如：水、電、瓦斯、保險等費用，另外就是可以自行控制的「浮動支出」，這些屬於「想要」的消費，要買或是不買可以依照個人當下不同情況酌情刪減。

舉例來說，如果想要控制日常飲食費用，比起簡單粗略的「早餐、午餐、晚餐」分類方式，不妨試著再細分為「外食、在家煮的食材、水果、點心、飲料」，並逐一檢視究竟是哪個環節出了問題？假設當月的外食費過高，從下個月開始減少外食、增加自己煮食的機率，這些機動彈性的調整將有助於個人判斷「必要」或是「想要」的消費支出。

(中時電子報)