「友誼」能夠走到20個年頭多麼不易！大小S、阿雅、范曉萱是眾所皆知的閨蜜，從同學相識一直到各自成家立業，20年來一同走過酸甜苦辣，這段時間說長不長、說短不短，卻奠定了堅不可摧的深厚情誼。

她們4人早在高中時期就是密不可分的好友，與其他同學更有「華岡七仙女」之稱，連各自出道也依舊維持這段友誼，讓許多人不禁羨慕又好奇，就算隨著年紀增長與環境變遷，為何這4人的友誼卻還是那樣鞏固？如今，總是愛嬉鬧的4人，這次終於一同站在螢光幕前，透過實境節目「我們是真正的朋友」呈現那最真摯、有趣的互動。

實境節目「我們是真正的朋友」呈現大小S、阿雅、范曉萱4人閨蜜爆笑互動。(圖/中天綜合台提供)

她們拋開家庭的束縛，決定回到20年前那樣無憂無慮、單純女孩的時期，4人聚在一起準備來趟驚奇的冒險！節目中有許多4人的第一次，像是第一次一起搭乘熱氣球飛向天際、第一次一起拍攝時尚照片，以及交換彼此從未公開的心裡話等等，讓觀眾看見她們在聚焦燈下最真實的一面。最動人心弦且讓人笑到流淚的閨蜜互動就在4月4日起，中天綜合台每週六晚間8點首播！

(中時電子報)