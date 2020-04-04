黃金價格一季度達到7年來最高，然而俄羅斯中央銀行週一宣佈，將從4月1日開始停止購買黃金，但沒有解釋此舉緣由，只表示「關於黃金購買的進一步決定將取決於形勢的發展」。而分析師判斷，可能俄羅斯可能從買方變賣方。

俄羅斯央行一直是黃金市場的重要力量，在過去三年中每月都在不斷增加其黃金儲備。目前俄羅斯中央銀行持有的黃金儲備價值約1200億美元。

黃金約占俄羅斯央行國際儲備的20%，不僅處於歷史較高水平，也高於其他中央銀行。

根據世界黃金協會（WGC）的數據，俄羅斯中央銀行去年購買了158.1噸黃金。WGC的數據還顯示，俄羅斯央行在今年一月份還購買了8.1噸黃金。

WGC投資研究總監胡安·卡洛斯·阿蒂加斯（Kitlo Carlos Artigas）在最近接受採訪時表示，儘管與前幾年投資熱潮相比，黃金購買量可能會下降，但黃金對央行而言仍然是有吸引力的分散貨幣。他補充稱，在低利率的世界中，中央銀行可能會開始依靠其持有的黃金來支持本國貨幣。

最近幾周，由於冠狀病毒在金融市場引發恐慌，黃金已成為重要的避險投資，但一些交易商在採購金條方面遇到了困難。即使在世界各地的保險庫中存放著成千上萬噸金條，也很難在需要的時間和地點買得到。黃金通常用普通商業航班運送，而疫情期間無數航班被取消。

鑒於金價接近七年來的高價，俄羅斯的交易商可能希望開始拋售一些。

ING首席俄羅斯經濟學家Dmitry Dolgin表示：「（俄羅斯）央行正在向黃金賣方發出信號，他們應將供應重新定向外部，全球需求似乎很高。」

來自俄羅斯的更多黃金可以緩解市場緊張。莫斯科Lanta Bank貴金屬部門副主管Eduard Rybkin稱，供應商可能會選擇包機方式向主要買家供貨。他表示，倫敦等傳統買家的需求很大，印度、土耳其和新加坡等地也有需求。

(中時電子報)