外界對文學院女大生的刻板印象通常是「文文靜靜、長髮飄逸」，一名網友在PTT發問：「文學院妹子是怎麼變成機掰老師的」，表示從小學到高中，遇過的國文/英文女老師，超過一半個性有問題，想知道中間發生什麼事。一位鄉民發表長文，深入剖析文學院妹子怎變機車女師，讓鄉民笑歪之餘更驚呼：「你台女系？」、「文科辦公室系？」、「你是訓育主任？」。

這位「神人」鄉民分析，第一步，「除了個性本來就雞掰之外，文組台女愛『幻想』，是促成性格扭曲的一大主因」。

第二步，「讀過女中上來唸文組的台女更機掰。因為以前相處的人都沒有老二，所以就幻想有老二的人只想強姦她…特別是學理工的男生，每次看人的眼神都不安好意；然後通常會被管院的西裝男給騙去，後來才發現西裝男才是真正只想幹她的男人」。

「後來考上教師之後，本來以為可以專心沈浸在文學的海洋中，每天跟劉墉、余光中、楊牧、春上村樹瘋狂交心…可惜這些都是『幻想』，因為太菜，除了帶班還要接行政」，「加上8+9偶爾闖禍、家長line群轟炸、小聰明學生的嘲諷，下班之後又被房東嘴…直到最後『沒帶過像你們這樣的班』，通常就是宣告個性徹底的扭曲了」。

這篇明顯搞笑嘲諷的回文，引發眾多鄉民議論，熱烈回應：「你台女系？」、「文科辦公室系？」、「你是訓育主任？」、「文學少女專家」、「還蠻厲害的」。

另有人同情說：「你是受了什麼創傷？」、「你是被傷害過嗎」、「你好像親身經驗」、「你一定有樣本對吧」、「X 你484過來人」。

(中時電子報)