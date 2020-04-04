強強結合下，日月光投控的全球封測與模組組裝霸主地位無以撼動，尤其待市況趨穩、５Ｇ布建速度加快，日月光投控受益程度將從財報揭露出來。

歷經三年又十個月，全球封測產業最大的結合─日矽案，終於在大陸反壟斷局鬆綁下，拍板定案！展望今年，新冠肺炎疫情從亞洲擴散到歐美，造成重大傷亡後，世界經濟局勢勢必遭到衝擊，恐怕讓日月光投控也很難置身事外，一旦疫情受到控制，局勢回穩後，針對5G、AIoT，已完全提前布局和成功卡位的日月光投控，後續爆發力道將甚為可期。

太便宜了！日月光動了心

回首日月光與矽品的結合，一開始真正的原因很單純，就是因為當時的矽品股價很便宜，加上手握可觀現金，極具收購價值，二○一五年八月二十四日，日月光意外地宣布以每股四五元收購矽品二五％股權，雙方在市場上激烈地你來我往，矽品也先後找了鴻海集團與大陸紫光集團以私募方式來擔任白馬騎士，同年底，日月光加碼將收購價一舉提升到五五元，並由收購部分股權，改為全數收購。

雙方檯面上下均有激烈的角力，一六年第一季日月光拋出合組控股公司的新議題，雙方也開始有比較具體的接觸和協商，日月光在提案上的誠意，終於也打動矽品包括董座林文伯在內的人，一六年六月三十日，雙方確定締結良緣；但此合併案，得由台灣公平會與大陸商務部反壟斷局，甚至美國等國家的相關單位均同意，方能定局。

當時，該案主要卡在中國商務部反壟斷局，在一七年十一月二十四日給予有條件的核准，亦即日月光和矽品在一定期間內必須採取維持各自獨立營運的相關措施，包括管理獨立、財務獨立、人事獨立、定價獨立、銷售獨立、產能獨立、採購獨立等。

而在這段時間，兩家公司幾乎處於「緘默期」動彈不得，直到二○年三月二十五日，日月光終於接獲大陸反壟斷局通知，日月光與矽品結合案的相關限制已解除，這才終能宣告，日月光和矽品終於領了結婚證書，確定進一個門，成為一家親。

投控旗下三強鼎立

隨著大陸的鬆綁，日月光投控才算全員到齊，旗下擁有三個體系，包括系統組裝廠的環旭、封測廠的日月光，以及矽品，以最直接且表面的效益來看，三加一的結果，將讓日月光投控的營收與獲利數字較過去提高，而短期內，就是在今年之內，三家公司依舊會獨立運作，但最快明年以後，日月光和矽品將會有更進一步的具體合作，包括集中採購、協商擴產等，以求進一步提升集團效益與降低營運成本。

其實日月光投控最受關注的部分，是在長線的布局；日月光的專長在SiP系統級封裝，矽品強項在覆晶封測，環旭也躍升為全球最大的系統級模組組裝廠，隨著物聯網、高頻高速等趨勢下，諸多穿戴裝置、高階智慧型手機、平板等都得採用高階系統級封裝，甚至透過模組化組裝延伸到終端產品。（全文未完）

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《先探投資週刊2085期》

(中時電子報)