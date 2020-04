防範新冠肺炎(COVID-19),全球各國都越來越積極助動,實施更為強力的措施。為了有效防疫,民眾宅在家的時間也比以往更高,除了消極遠離可能被感染的場所,如何有效利用在家時間增強免疫力有效防疫,是更正面的做法!如果你擁有 Apple Watch,以下的相關功能與健身 App,將助你一臂之力!

運用 Apple Watch 活動記錄競賽功能,跟朋友一起比賽,提升運動果效!(蘋果提供/黃慧雯台北傳真)

想運動!Apple Watch 這樣用

(1)活動記錄分享

在疫情嚴峻的時刻,人們感到更加孤立。而現在正是一個可以關注「活動記錄」分享功能的時刻。透過分享「活動記錄」可以激發你,讓彼此之間的互動保持活躍。

(2)活動記錄競賽

這是一個為期 7 天的競賽,不一定要爭個輸贏。可以設定一個容易達成的目標,目的在互相聯繫或在競賽中取得特定天數的最高分。擁有共同的目標可能會成為一週裡好友互動時有趣的元素,並進一步協助與一個或多個人保持聯繫並保持動力。

(3)站立提醒事項

即使你不在戶外,站立提醒功能也可以用來鼓勵在你的住家/公寓四處伸展、走動。如果你在 12 小時內每小時僅活動幾分鐘,則可用於累計一整天的站立次數!

(4)獎章

查看 iPhone 上「活動記錄」app 中的「獎章」標籤頁,並嘗試取得尚未獲得的獎章。

(5)正念

現代人生活步調快,容易緊張。「呼吸」app 是在一天中花費幾分鐘時間調整身心的輕鬆方式。此外在 App Store 上也有許多引導冥想類 app 可供選擇。

精選運動 App 快下載開始運動吧

以下這些 app 則是由 App Store 編輯精選,可以在 iPad 和/或 iPhone 上使用,如果你是健身派,現在疫情嚴重不能上健身房?還是時間不多?那就做些高間歇訓練吧,NTC, Centr 和 Seven-7minute workout等都可以按照你想訓練的部位和時間長段提供各式各樣的體重訓練和體能訓練,不需要什麼健身設備,就有教練指導你完成日常訓練。動起來吧!現在可沒有藉口偷懶囉;如果你是瑜伽派,無論你的倒立已經爐火純青,還是你從沒聽過 vinyasa,都有一款瑜伽 app 可以滿足你的需求;如果你就是需要團體課的同儕及教練激勵,又有開放的地板空間 以及好相處的室友,那來試試直播類健身App吧,Charge Running可讓你在住家附近或跑步機上舒適地舉辦現場直播跑步課。每次現場直播都會將世界各地的跑者聚集在一堂課中,你可以在此跑步、聊天,並在Live Leaderboard (現場直播排行榜) 上奪冠!除此之外也有別種直播健身Apps提供不同課程,每個課程都有一位現場教練來激發你的每一步、伸展與旋轉。使用各類運動apps時也別忘了透過 Apple Watch 來追蹤自己的活動,以利達成你的的日常活動目標。

[ 健身 App ](括號內為開發商)

Wakeout!(Andres Canella) 、Nike Training Club (Nike, Inc) -、Zova (ZOVA)、Aaptiv (AAPTIV INC.) 、Centr (Loup Pty Ltd)、Jillian Michaels Fitness App (EM Digital)、Playbook - 由訓練師設計 (Playbook Technologies Inc)、Tone It Up: Workout & Fitness (Tone It Up, LLC)、Seven - 7 Minute Workout (Perigee)、Fitplan: Gym & Home Workouts (Fitplan Technologies Inc)、Fitbod Gym & Home Workout Log (Fitbod Inc.)。

其中《Centr》是由飾演《復仇者聯盟》雷神的演員Chris Hemsworth 推出,無論你的目標、年齡、性別或健身水準如何,這款 app 為你帶來世界上最好的訓練師、廚師和健康專家,助你達成目標。一切都為你量身訂做:你的目標、健身水準和飲食偏好。專屬於你的私人教練、營養師、廚師和健康顧問,合而為一。最近雷神也在他的個人instagram上宣布開放Centr六週免費試用(必須到網站登錄),還不趕快手刀載起來!

[ 瑜珈 App ]

Yoga Studio: Mind & Body (Fit For Life LLC)、Lotus (Labmobil)、SWEAT: Kayla Itsines Fitness (The Bikini Body Training Company Pty Ltd)、Yoga & Meditation by Glo (YogaGlo, Inc.)、Asana Rebel: Get in Shape (Asana Rebel GmbH)。

[ 現場直播健身 App ]

Peloton — Live workout classes (Peloton Interactive, Inc.)、Tone It Up: Workout & Fitness (Tone It Up, LLC)、Charge Running: Live Coaching (Charge Inc.)、Yogaia: Yoga & Meditation (Yoogaia Oy)。

(中時電子報)