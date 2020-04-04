徐子淇與老公李家誠時常公開放閃。(取自徐子淇IG)

最辣闊太徐子淇，看的出來她已是4個孩子的媽嗎？（取自徐子淇IG)

女星嫁豪門不稀奇，像「千億媳婦」徐子淇這麼幸運卻很少！她和香港富商李兆基子李家誠結婚14年很恩愛，還連生2子2女湊成雙好，深得公公歡心，每生一胎都有重賞！但在她人生勝利組背後，隱藏著許多不為人知的內幕，連保鑣也能感受她的壓力。

千億媳背後無人知的壓力

出生於中產家庭的徐子淇，爸爸徐傳順是會計師，媽媽彭雪芳則是清潔用品公司老闆；外傳徐子淇媽媽從小就把她和妹妹當成鑽石打磨，不讓姊妹倆做家事，一韓過著宛如公主般的生活，還送去讀英國國際學校唸書。

徐子淇在《誤人子弟》的青澀模樣。(取自YouTube)

長大後，徐子淇更憑著亮眼外型，被發掘進入演藝圈，拍了她人生第一部電影《誤人子弟》。當時年僅16歲的她，在片中飾演一位代課老師Miss Lee，清純外型令人印象深刻。

正當徐子淇逐漸在演藝圈站穩之際，媽媽卻堅持把她送去英國讀大學，她也不負家人期望，先是在英國倫敦大學完成東歐研究與經濟學士課程，之後又取得倫敦政經學院的碩士學位，讓她除了姣好的外表外，更努力打造了良好的學歷背景。

後來的發展情況，真的不得不佩服徐子淇媽媽的先見之明，因徐子淇就是為留學的背景，才能在聚會上認識身家千億的恒基兆業集團二公子李家誠，喝過洋墨水的鍍金高學歷，再加上公主般外表和氣質，讓她順利通過男方家人認可，相戀2年即宣布結婚，並搭乘私人飛機赴澳洲雪梨皇家植物園舉行世紀婚禮，轟動香港演藝圈一時，成為人人羨慕的千億媳婦。

富二少舊愛未斷 嫁豪門考驗才開始

其實，徐子淇、李家誠交往初期戀情並不順遂，2004年兩人認戀不久，李家誠就被爆與空姐舊愛Deon藕斷絲連，讓爸爸徐傳順不顧親戚反對，也要遷移祖墳，好助女兒嫁入豪門，堂伯父徐傳源一氣之下向媒體控訴，遷墳後讓他霉運纏身，原本有千萬身家，近幾年卻莫名生意一落千丈，還搞得一家人都失業！直呼要徐子淇父親踹共！

徐子淇2015年終於產下1子，公公李兆基笑開懷。(取自徐子淇IG)

徐子淇連生兩子，笑擁豪門人生。(取自徐子淇IG)

徐子淇嫁入了豪門，真正的考驗才正要開始。因為她出身演藝圈，千億媳婦的名號又太響亮，讓她一舉一動都成為焦點，連「肚皮」動靜也備受矚目。前貼身保鑣主管凌劍剛就曾向港媒爆料，透露徐子淇直到第三胎才生兒子，連他都能感受到徐子淇的壓力，因為公公李兆基三天兩頭就會對徐子淇說「生男生女」沒關係，聽一次還不打緊，第兩次就可明白李兆基的弦外之音。

2009年，李兆基送給媳婦徐子淇的豪宅中，被風水高人細心擺陣，安裝了多盞「百子千孫」水晶燈，還被玄學家証實的確有助於徐子淇懷上男娃。果不其然，徐子淇分別在2011年、2015年又一連生下了2個男寶寶，傳李兆基終獲男孫心情大好，準備10億港幣給徐子淇當成生子獎勵！

(中時電子報)