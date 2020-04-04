傳出上百人確診新冠病毒的美海軍「羅斯福號」航空母艦，艦長克勞齊（Brett Crozier）上校因對外流出向國防部求援的信件而遭美國海軍拔除艦長一職，此案引起多位美議員關注，表示此舉恐引起寒蟬效應。對此，美國代理海軍部長莫德里透過公開信指出，克勞齊以不安全方式求援，不僅造成不必要的混亂與恐慌，更破壞了指揮鏈結構。

傳出上百人確診新冠病毒的美海軍「羅斯福號」航空母艦艦長克勞齊，因向媒體外洩其向海軍的求援信而遭解職，對此美國代理海軍部長莫德里透過公開信解釋原因。

莫德利（Thomas Modly）指出，他自己的兒子正在處於疫區之中的南韓服役，他和每一位美軍軍眷一樣關心官兵健康與安全，作為一名父親與老兵，我們對官兵們健康與安全的支援線至關重要，特別是全球處於大流行之際。

但莫德利強調，現今的指揮官必須明白，當下的戰略情境正是處於「非戰非和」，極端政權正在崛起，許多國家正嘗試削減美軍達成國家目標的能力，且每日都在發生，而美國海軍與海軍陸戰隊已長久以來面臨這種全球戰略挑戰，對指揮官而言，更加機敏且適應力強的心智是必要的。

莫德利指出，自從羅斯福號的指揮官寫信敘述他關切發生新冠病毒疫情後，美國海軍早已動用大量資源回應其要求；就在他寫信求援的同日，莫德利已要求直接通知海軍司令部，且克勞齊隨時能夠與他本人、海軍軍令部長吉爾德上將（Michael Martin Gilday）、太平洋艦隊司令阿基里諾上將（John Christopher Aquilino）與「羅斯福號」打擊群指揮官貝克少將（Stuart Baker）直接通話，各方也開過多次視訊會議，確保克勞齊有一切所需資源可照顧船員們的健康與安全。

莫德利進一步說明，但克勞齊仍以「不安全、未加密」的方式向媒體洩露這封信，在海軍全軍上下動用資源之際，克勞齊把這封信寄出指揮鏈之外；更糟糕的是，艦長的行為讓水手與其家人，以及社會大眾認為海軍大家庭會出手救援只是因為他的一封信，但事實並非如此。

也表示，他並非輕易做出解職這一決定，也絕非對克勞齊尋求其船員們安全與健康最佳利益的心思有所懷疑，但很不幸地，他所作為完全相反，不必要地提高水手軍眷們的憂慮，不僅讓外界關切羅斯福號的作戰能力與任務安全，恐進一步增長對手氣勢、藉此尋求佔便宜，且破壞了指揮鏈的指揮官，必須盡快調離其職位。

路透社報導，美國海軍解職克勞齊的舉動，恐對軍中其他有意通報問題的人產生寒蟬效應。民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）對於克勞齊遭解職批評，海軍需要願意為船上官兵說話的人，且從克勞齊的行動判斷，「只是想為他的下屬做最適合的決定」，不懂為何要懲罰這樣的人，尤其是有這麼多條人命處於危急關頭。此外，川普在白宮疫情記者會上被問及此事也表示，他個人也對海軍將克勞齊解職不表贊同。

(中時電子報)