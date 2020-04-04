新冠肺炎疫情衝擊經濟，戴德梁行董事總經理顏炳立認為，疫情成為房地產市場的照妖鏡，不論是商用、住宅、工業用地市場，在當下成交溫度雖不到熱，但卻是溫暖有量，只要疫情能在半年內取得控制，抗疫產品將出現報復性出量，但價格無法樂觀。

顏炳立在「市場觀點」提到，「土地」成為今年不動產市場的抗疫英雄，新冠狀肺炎疫情延燒，牽動了全球市場緊繃情緒，股市特別敏感，美國更寫下了一天跌股 1200 多點的紀錄，開春以來大大小小的活動不是延期就是取消。

顏炳立表示，新冠肺炎成為房地產市場的照妖鏡，有利於價量盤整，各行各業撐不了關門倒閉的情況，也有很多人在問，到底可不可以在此時入市買房？

從各方面來看，土地市場「逆疫」而行，辦公市場堅挺「抗疫」，飯店市場確診「搏鬥」，店面市場確診「觀察」，住宅市場緊盯「防染」，溫度雖不到熱，但卻是溫暖有量。

顏炳立解釋，辦公市場因為台商的回流，加上過去供給少地段好、品質好的產品，有實力的台商仍會積極買進。飯店市場受到疫情影響，航空旅遊業都掛了，已經屬於確診搏鬥中隨著疫情升高，必須要使出渾身解數，倒閉在所難免。店面市場也受到疫情影響，不敢出門消費，若疫情持續半年以上，後果不堪設想。

至於住宅市場，由於過去4年是剛性，未來4年也是剛性，若疫情在半年內獲控制，鬥防染的產品將會產生報復性的出量 但是價格恐怕無法樂觀。

顏炳立認為，目前看起來疫情持續延燒，各國確診人數不斷增加，但賣方市場依然堅持高價，顯然都還是對疫情的變化樂觀期待，也許時間推進，會讓價格更為彈性，他建議尋求有利的價格，讓雙方在疫情下能夠成交，這也是疫情下對於房市的一個好的結果。

(中時電子報)