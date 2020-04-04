短短兩周時間，美國初領失業金人數逼近千萬大關，儘管美國國會通過2兆美元振興經濟的紓困方案，但許多經濟學家認為，政府應該祭出更多財政刺激計畫，來因應疫情恐造成的高失業率。

據CNBC報導，美國智庫經濟政策研究所（Economic Policy Institute）經濟學家 Heidi Shierholz認為，勞動力市場表現在幾周內急轉直下，美國政府卻需要更多的急救金，並在防疫封鎖階段後，為經濟復甦帶來更強反彈力道。美國國會通過的2兆美元的紓困案，包括擴大失業救濟金2500 億美元。

隨著疫情不斷衝擊美國就業市場，本周五公布的非農新增就業人數大減70.1萬人，比預期的10萬人還要更多，失業率也達到4.4%，經濟學家預估未來幾個月，失業率將從上次的3.5%飆升4 倍。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，他們認為2兆美元紓困案一點都不夠用，當前發布的經濟數據，將逼著美國政府不斷推出經濟刺激法案。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國首席經濟學家 Gregory Daco指出，在勞動力市場恢復以前，美國將有2000萬人失業，失業率將超過12%。

不過，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）先前受訪指出，他們正在與美國國會議員進行討論一項的基礎建設法案，預算預計達到2兆美元，藉此幫助推動美國經濟，抵抗新冠肺炎疫情所帶來的影響。

(中時電子報)