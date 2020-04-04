美國新冠疫情大爆發，20餘萬確診病患已經成為最全球疫情最嚴重的國家，而其中紐約市就有超過5萬人感染，是美國疫情最嚴重的城市。總部位於紐約市的知名美媒《紐約時報》發表專題報說，許多紐約市民失去家人、朋友或身邊某個人，幾乎每個人都認識某個染疫的人，整個城市已籠罩在無助的恐懼中。

《紐約時報》說，最近幾天，新型冠狀病毒以令人眩暈的速度和強度攻克紐約市，死亡人數超過了1500人，許多人失去了身邊的某個人，可能是同事、高中時的老朋友、孩子同學的家長，也可能是教區牧師、樓上年長的鄰居，或者一個母親、父親，現在幾乎每個人都認識某個生病的人。

紐約市疫情極為嚴重，有如大陸武漢市，圖中紐約醫護人員舉著因疫情而喪生的一線醫護人員照片，要求政府給予足夠的醫療防護裝備讓他們能盡力救治染病的市民。（圖／路透）

紐約市住房管理局一名退休人員將身邊人的情況一條條記錄下來：前妻病了、女兒病了、3個老朋友死了。來自布朗克斯區的屈蒂娜．帕森(Qtina Parson) 提及她原本歡樂的家庭時說，「我侄子病了，28歲還有他的女朋友」，「我嫂子46歲，也病了。她的兒子馬庫斯18歲，南卡羅來納州的親戚家，出現了發燒和咳嗽的症狀」。

報導說，紐約市截至週四有近5.2萬例確診病例。但實際情況恐怕更糟，研究顯示，真正感染人數可能是檢測陽性人數的10倍，因此紐約的實際感染人數可能接近50萬，要達到疫情高峰可能還需要數周。

不斷增長的疫情數字讓這個城市約800萬市民每個人的世界更縮小了，原來只是個抽象的麻煩，是在其他地方發生的事情，如今卻近在眼前，持續不斷的救護車鳴笛聲宣告著病毒的到來。現在餐館關閉、學校停課、商店關門，整個城市都感受到疫情的威力。紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)說，「這是極大的眾生平等，不管你自認多聰明、富有、強大，也不在乎你年輕還是年老。」

速度快得讓人覺得不真實。報導說，瘟疫不僅在街頭發生，也在電腦螢幕上演，在Facebook和Twitter帳戶上，不停地有老朋友或者朋友的朋友宣佈痛失親朋好友的消息，威脅似乎無處不在，很多人因此減少上網時間。人們喝著增加抵抗力的自製飲料，隨時在門把和碰觸的地方噴灑自備的消毒水。

報導引述一項民調指出，不論城市還是鄉村，美國人整體上都感覺到了新冠病毒的到來，有13%的受訪者被感染或有認識的人被感染，還有60%的人擔心他們會得病。每個人身邊隨時都會有人生病或失去家人、失去工作，情況幾乎是史無前例的。

(中時電子報)