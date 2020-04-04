一名業務心情不佳，邊碎念邊把全新口罩當冥紙撒，引起網友憤慨 (影音取自YouTube/Bie Wen，若被刪除請見諒)

新冠肺炎疫情擴散，在交通部祭出大眾運輸必須強制戴口罩的政策後，口罩更顯得珍貴，但昨天(3日)新北竟發生數百片全新口罩散落在路旁一事，事後查證是一名業務因心情不好，抓起一把又一把的口罩當冥紙不斷往外撒，影片曝光後引起網友譁然，怒罵「簡直該死」。

網友在臉書《爆料公社》PO出照片，透過照片可以看到現場散落著數百片口罩，且全都是未使用過的全新口罩。PO文一出後隨即有另一名網友貼出影片，指出是一名業務心情不佳，便將這些口罩當成冥紙亂撒洩憤。

從影片中可以看到，這名業務不知受了什麼氣，邊錄影還不斷碎念「口罩啦，低頭下去去給人家拜託來的，還被嫌棄」、「業務啦，跑了10年了，專業領域明明就不會輸給人家啦」、「有多少人是排隊預購來的」，抓著口罩大把大把往外撒，撒完之後更嗆「這邊有監視器，沒差，要開紅單我也沒在怕啦」。

不少網友看到憤怒不已，怒罵「辛辛苦苦製造的口罩被你當發洩工具」、「看得拳頭都硬了」、「每周排這麼久買三個，被你當垃圾丟，X」、「笑死，難怪當業務當這麼失敗」、「EQ這麼低還有臉當業務」。

據了解，事後這些口罩也還是清潔隊員花時間清理，新北市衛生局也對這名失格業務開出6000元罰單。

(中時電子報)