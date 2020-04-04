新冠肺炎延燒，台灣在3日也新增9名確診病例，總數達到348例，其中新增的一名本土案例(案347)為2日確診「高級社區」女保全(案336)的接觸者，感染源不明也引起民眾恐慌。被問到是否該公布女保全所在社區，陳時中也做出回應。

莊人祥指出，3日新增的本土案例「案347」為案336社區女保全的接觸者，應為社區鄰近住戶，2人因團購話題近距離交談20分鐘，且並未配戴口罩，依照發病史來看，目前研判是女保全傳染給按347，將進一步疫調。

由於指揮中心稱女保全工作地點在「北部高級社區」，引起不少民眾猜疑與恐慌，被問到是否該公布案發社區，提醒鄰居注意時，莊人祥表示該保全平日通勤工具為機車，其餘足跡仍在調查，該社區管委會也已收到通知。

隨後陳時中也補充，指出莊人祥沒有公布地點一定有他的理由，該社區監視器完整，接觸者一清二楚，通通找得到，採檢已經進行中，全社區予以消毒並自主健康管理。陳時中說，若有無法掌握的情形才會進一步公開，但如有確實執行，就能控制在範圍內。

(中時電子報)