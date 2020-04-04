美羅斯福號航母染疫，全艦官兵接受病毒檢測

美國強大武力的重要標誌──航空母艦發生新冠病毒疫情，重創了美國與美軍形象，但同時也引爆另一個重大爭議：做為美國隨時能在世界各地投送武力重要標誌的航空母艦，一旦發生重大疫情，是該徹底疏散還是繼續戰備？

《紐約時報》指出，美國軍隊的特點就是要有能力隨時在世界各地施展武力，但現在，敵人是新型冠狀病毒，而且已深入後方。超過1200名軍人及其家屬受到影響，這艘核動力航母已經癱瘓，五角大廈防部必須在兩種相互衝突的本能之間掙扎：一方面要保護軍隊免受病毒感染，另一方面，還要繼續執行數十年來在全球巡邏和備戰的使命。

美關島醫院在羅斯福號航母上設立臨時行動醫院，為艦上官兵進行病毒檢測。（圖／美國海軍）

目前為止，美國海軍沒打算徹底疏散有百餘官兵感染的羅斯福號(USS Theodore Roosevelt ,CVN-71）航母。國防部長埃斯珀(Mark Esper)主張維持備戰狀態，但同時還表示保護軍隊乃重中之重。至於川普總統，則威脅伊朗不要輕舉妄動。羅斯福號的艦長克羅齊爾(Brett E. Crozier)則公開發表措辭強硬的信件，指稱目前並不處於戰爭狀態，航母在關島海岸到底有什麼重要，以至於國防部不能讓航母人員疏散並進行深度清理。

報導說，美國軍艦近期主要任務包括南海、東海及太平洋的所謂「自由航行任務」，以對抗北京對該區域的領土主張。此外還要注意北韓核彈與導彈威脅，以及與伊朗的緊張局勢升級，隨時要準備部署到阿拉伯海和波斯灣。

目前情況是，與近年來的傳統對手相比，病毒的破壞性被證明要強大得多，曝露了美軍的弱點。退休海軍上將、前北約指揮官斯塔里蒂斯(James Stavridis)表示，船員的健康必須是第一位，但海軍不能簡單地把航母開到港口，讓所有人下船，畢竟船上滿載武器和價值數十億美元的裝備與核反應爐。海軍作戰部長吉爾代(Michael Gilday)上將表示，海軍必須保留近1000名核心船員，以監控核反應爐、看管戰機和武器，並維持航母的運轉。

羅斯福號是美國海軍的11艘航母之一，這些航母通常有只有1/3能隨時部署，另1/3要進行戰備補給，還有1/3則進行維護工作。目前海軍部署了4艘航母中，艾森豪號(USS Dwight Eisenhower, CVN-69)和杜魯門號(USS Harry Truman, CVN-75)都在波斯灣，羅斯福號與雷根號(USS Ronald Reagan, CVN-76)則在西太平洋。

報導說，對軍方來說，關鍵問題是隨著病毒傳播，繼續訓練和執行任務變得愈發艱難。病毒可能會傳染給美軍位於世界各地的軍事據點，因為軍隊都住在公共空間，海軍艦艇問題就更嚴重，就像擁擠的牢房，幾乎不可能保持社交距離。

「想想鑽石公主號吧！」前海軍部長奧基夫(Sean O’keefe)說，病毒在整艘船上傳播之前，沒有辦法有效隔離大量的船員。如果美國海軍不能制定出有效的遏制戰略，其部署的艦隊可能在6周內陷入癱瘓。

報導表示，也有指揮官擔心，在五角大樓和川普政府忙於應對新冠病毒之際，對手可能會趁火打劫，例如中國大陸、北韓或俄羅斯，或許會錯估美國的反應能力，而其他軍種也有類似的問題。

(中時電子報)