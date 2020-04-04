死刑犯翁仁賢4月1日晚間8時40分左右遭槍決，2槍斃命，遺體9時11分送出台北看守所。（張睿廷攝）

縱火燒死至親6人的死刑犯翁仁賢，去年7月被判死定讞，法務部長蔡清祥本周批准執行死刑，高檢署4月1日在台北看守所執行槍決伏法，此事也引發外界重視。歐洲聯盟對外事務部3日表示，死刑並無嚇阻作用，呼籲台灣廢除執行任何死刑。

縱火燒死6親友的翁仁賢4月1日被槍決伏法，死後連家屬都不願意領回遺體，

台灣廢死聯盟相當有意見。此事也受到國際注目，歐盟對外事務部（EEAS）3日發布聲明重申歐盟反對使用死刑，認為死刑是種殘忍且不人道的懲罰。

綜合媒體報導，歐盟對外事務部譴責罪行，也對受害者家屬表示誠摯同情。但其對於死刑一事，其認為是種殘忍且不人道的懲罰，也否定了人性的尊嚴與完整，歐盟也同時呼籲台灣廢除執行任何死刑。

EEAS重申歐盟反對使用死刑，認為死刑是種殘忍且不人道的懲罰，既不具嚇阻作用，同時也否定了人性的尊嚴與完整。

(中時電子報)