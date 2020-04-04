新冠肺炎來勢洶洶！WHO3宣布全球已逾100萬確診病例，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，新冠肺炎對全球經濟衝擊將大於2008年時的金融海嘯。美國股市下挫，道瓊再跌360點，周跌2.7％。

新冠肺炎全球增溫，人數確診急增，紐約州確診病例突破10萬人，預估失業人數逾千萬人。美國股市3日下跌！道瓊工業平均指數在激烈震盪中下跌360.91點或1.69%收2萬1052.53點。史坦普500指數下跌38.25點或1.51%收2488.65點。那斯達克綜合指數下跌114.23點或1.53%收7373.08點。

紐約死於新冠病毒人數激增，美國3月份新增非農就業人數減少70.1萬人，也寫下2010年以來首次該數據下滑表現！美國股市3日下跌，道瓊再跌360點，周跌2.7％。

道瓊工業指數終場下跌360.91點，或1.69%，收在21052.53點；標準普爾500指數下跌38.25點，或1.51%，收在2488.65點。以科技股為主的那斯達克指數下跌114.229點，或1.53%，收在7373.082點。

歐洲三大股市也應聲下跌！倫敦FTSE 100指數下跌64.72點或1.18%，收在5145.50點。法蘭克福DAX 30指數下跌45.05點或0.47%，收在9525.77點。巴黎CAC 40指數下跌66.38點或1.57%，收在4154.58。

(中時電子報)