小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】美防疫大轉彎 川普籲戴口罩

全球新冠肺炎確診病例3日突破100萬大關，其中美國病例逾24.5萬宗，單日死亡人數亦首度破千，皆刷新疫情爆發以來全球最高紀錄。紐約市疫情嚴峻，市長白思豪建議民眾外出要戴口罩，遮掩口鼻。川普總統已計畫派美軍進入紐約協助抗疫，同時證實公衛政策大轉變，將推出佩戴口罩的規定，但不會強制。

【2】搭類包機３人發燒 母子同採檢

日前搭乘二批類包機自湖北返台的367位民眾，目前雖全數還在檢疫所隔離，但其中3人陸續出現發燒症狀，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，3人均已就醫，1日發燒者目前已經退燒，2日新增的2名發燒患者則為一名4歲孩童及其母親。

【3】疫情掃興 國道車流7年新低

清明節連續假期的國道交通量，一直是僅次於農曆春節的繁忙時段，但受到新冠肺炎疫情影響，前(2)日創下7年新低日；高鐵運量也僅12萬1000人次，不僅低於去年每日平均18.4萬人次，相較歷來的連續假日20、30萬人次，運量直接砍半。交通部高速公路局預測今日的交通量將下修10％至15％。

【4】武漢社區4月8日解封 恐生變

湖北武漢原預計8日「解封」，恢復對外地的交通往來，但當地疫情防控指揮部3日突然通知，由於近期人員流動加大，且傳出無症狀感染者和康復人員出院後又測出病毒，因此將持續社區封控措施。此一消息傳出後，為武漢能否如期解封蒙上陰影。

【5】《綜藝玩很大》太操 KID崩潰嚷不敢回

「瘋面仔」林柏昇（KID）3月中正式退伍，《綜藝玩很大》特地到南投役政署迎接他歸隊，為了慶祝他回歸，製作單位準備了「一路向北─重返玩很大之路」的挑戰，路程總長185公里，要求兩人從南投走回台北，讓KID和黃鴻升爆氣直呼：「屁啦！不可能！」還趕緊在社群媒體上直播求救。

(中時電子報)